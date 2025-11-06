На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В США заявили о желании Европы напасть на Россию

Экс-аналитик Джонсон: Европа с удовольствием напала бы на РФ, но у нее нет оружия
Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Представители европейских стран хотят напасть на Россию, однако не располагают для этого ресурсами. Об этом заявил бывший аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала «Голос Запада».

Он усомнился, что Европе удастся спровоцировать войну с Россией, так как у нее нет такой возможности. В то же время Джонсон подчеркнул, что соответствующее желание у нее есть.

По его словам, речь идет об отсутствии у Евросоюза оружия и опыта его применения. У ЕС не хватит огневой мощи, «чтобы разжечь костер, в котором они будут топливом», сказал аналитик.

Джонсон отметил, что Евросоюз подвергнет себя огромному риску, если решит напасть на Россию. ВС РФ никогда не нанесут упреждающих ударов, однако при нападении на страну причинят боль Европе, констатировал он.

До этого экс-советник Пентагона и полковник в отставке Дуглас Макгрегор заявил, что политика Соединенных Штатов продиктована целью «опустошить и уничтожить» Россию. Эксперт призвал восстановить хорошие отношения с Москвой. По его словам, США нужно вернуться к роли «научно-промышленной державы, повысить уровень жизни и выбраться из пропасти, в которую мы скатились».

Ранее в России заявили о постановке «Орешника» на боевое дежурство в ВС РФ.

