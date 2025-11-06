На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России заявили о постановке «Орешника» на боевое дежурство в ВС РФ

Капитан Дандыкин: «Орешник» уже поставлен на боевое дежурство ВС РФ
Russian Defence Ministry/Global Look Press

Новейшая ракетная система средней дальности «Орешник» уже поставлена на боевое дежурство в Вооруженные силы России, а к концу года она окажется и в Белоруссии. Об этом «Ленте.ру» рассказал военный эксперт и капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин.

«Насколько мне известно, первый комплекс поставлен на боевое дежурство. Если серийное производство, то, значит, пошло дальше. И в Белоруссию предполагается [поставить] до конца года», — заявил Дандыкин.

По словам эксперта, «Орешник» производится в достаточном количестве, чтобы нанести максимальный ущерб противнику. Комплекс будет применяться для уничтожения особо важных объектов, в том числе и ВПК противника, указал военный.

Накануне военный эксперт Института права и национальной безопасности РАНХиГС Александр Степанов заявил, что «Орешник» в случае ударов вглубь России позволит дать ошеломляющий ответ противнику. По его словам, серийное производство оружия является ресурсом для обеспечения запроса на сдерживание стран, которые формируют наступательную инфраструктуру у границ России.

Ранее Лукашенко напомнил, что «Орешник» — страшное оружие, которым можно «бахнуть».

