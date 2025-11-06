На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Правительство России увеличило срок хранения данных интернет-пользователей

Правительство РФ продлило срок хранения данных пользователей сети до трех лет
true
true
true
close
Shutterstock

Правительство России продлило срок хранения данных пользователей интернета до трех лет. Об этом сообщается в постановлении премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Мишустин подписал соответствующий документ, который должен вступить в силу 1 января 2026 года. До этого переписки хранились один год.

Обязанность по сохранению таких данных возлагается на операторов распространения информации (ОРИ). К ним относятся лица, которые обеспечивают работу информсистем и программ для электронных машин, предназначенных для приема, передачи, доставки и обработки сообщений пользователей сети.

Речь идет об информации про пользователя, регистрационных данных, фактах авторизации и других данных. Точный состав информации, обязательной к хранению, указан в постановлении правительства. Субъекты ОРИ обязаны передавать соответствующие сведения по запросу правоохранителей.

До этого Россия и Китай по итогам визита премьер-министра Михаила Мишустина подписали 15 совместных документов, включая соглашения в области сельского хозяйства и транспорта.

Ранее Мишустин рассказал о снижении доли евро и доллара в расчетах Китая и России.

