Правительство России увеличило срок хранения данных интернет-пользователей

Правительство РФ продлило срок хранения данных пользователей сети до трех лет

Правительство России продлило срок хранения данных пользователей интернета до трех лет. Об этом сообщается в постановлении премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Мишустин подписал соответствующий документ, который должен вступить в силу 1 января 2026 года. До этого переписки хранились один год.

Обязанность по сохранению таких данных возлагается на операторов распространения информации (ОРИ). К ним относятся лица, которые обеспечивают работу информсистем и программ для электронных машин, предназначенных для приема, передачи, доставки и обработки сообщений пользователей сети.

Речь идет об информации про пользователя, регистрационных данных, фактах авторизации и других данных. Точный состав информации, обязательной к хранению, указан в постановлении правительства. Субъекты ОРИ обязаны передавать соответствующие сведения по запросу правоохранителей.

