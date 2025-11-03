Доля евро и доллара в расчетах Китая и России упала до минимума

Мишустин рассказал о снижении доли евро и доллара в расчетах Китая и России

Россия и Китай в последнее время серьезно уменьшили число торговых расчетов, проводимых в долларах и евро, рассказал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Его цитирует ТАСС.

«Китай является для России крупнейшим внешнеэкономическим партнером. Причем доля доллара и евро в торговых расчетах уже опустилась до уровня статистической погрешности», — отметил глава российского правительства.

До этого заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев заявил о растущем спросе на золото в мире и связал это с устареванием основанной на долларе глобальной финансовой системы. Он добавил, что хранение наличных долларов сопряжено с рисками, так как после обновления дизайна банкнот старые купюры станут недействительными.

В сентябре министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Запад злоупотребляет ролью доллара, он используется как средство подавления конкурентов. При этом его заместитель Сергей Рябков утверждал, что объединение БРИКС, в которое входит Россия, не разрабатывает альтернативу доллару.

Ранее эксперт раскрыл причины резкого обрушения доллара.