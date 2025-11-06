В Турции рассказали, как Трамп может использовать ракеты Tomahawk в диалоге с Россией

Аналитик Кашлылар: Трамп держит Tomahawk как козырь в переговорах с Россией

Президент США Дональд Трамп стремится сохранить поставку ракет Tomahawk Украине в качестве переговорного козыря в диалоге с Россией. Об этом РИА Новости рассказал турецкий аналитик, вице-президент Центра исследований внешней политики Турции (TUDPAM) Мустафа Метин Кашлылар.

По его мнению, американская сторона рассматривает вопрос передачи ракет Киеву прежде всего как «инструмент политического давления и элемент торга с Москвой».

Аналитик добавил, что в последние дни Пентагон одобрил поставки ракет, но Трамп всегда надеется на какое-либо соглашение, особенно с Россией, и держит поставку этого оружия в качестве козыря.

Кашлылар рассказал, что Белый дом уже прибегал к похожим экономическим мерам против Москвы. Например, вводил санкции против российских энергетических компаний, что привело к замедлению переговорного процесса.

В конце октября телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что министерство войны США одобрило передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk. В Пентагоне решили, что отправка ракет в зону конфликта «не окажет негативного влияния на арсеналы США». При этом окончательное решение об отправке Tomahawk на Украину должен принять американский лидер Дональд Трамп.

