В Турции рассказали, как Трамп может использовать ракеты Tomahawk в диалоге с Россией

Аналитик Кашлылар: Трамп держит Tomahawk как козырь в переговорах с Россией
militaeraktuell.at

Президент США Дональд Трамп стремится сохранить поставку ракет Tomahawk Украине в качестве переговорного козыря в диалоге с Россией. Об этом РИА Новости рассказал турецкий аналитик, вице-президент Центра исследований внешней политики Турции (TUDPAM) Мустафа Метин Кашлылар.

По его мнению, американская сторона рассматривает вопрос передачи ракет Киеву прежде всего как «инструмент политического давления и элемент торга с Москвой».

Аналитик добавил, что в последние дни Пентагон одобрил поставки ракет, но Трамп всегда надеется на какое-либо соглашение, особенно с Россией, и держит поставку этого оружия в качестве козыря.

Кашлылар рассказал, что Белый дом уже прибегал к похожим экономическим мерам против Москвы. Например, вводил санкции против российских энергетических компаний, что привело к замедлению переговорного процесса.

В конце октября телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что министерство войны США одобрило передачу Украине дальнобойных ракет Tomahawk. В Пентагоне решили, что отправка ракет в зону конфликта «не окажет негативного влияния на арсеналы США». При этом окончательное решение об отправке Tomahawk на Украину должен принять американский лидер Дональд Трамп.

Ранее американская фирма сорвала поставку Украине оружия на $1 млрд.

