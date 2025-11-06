На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Трамп призвал отменить правило филибастера ради прекращения шатдауна

Трамп призвал немедленно прекратить шатдаун, отменив правило филибастера
true
true
true
close
Evelyn Hockstein/Reuters

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп обратился к республиканцам с призывом оперативно урегулировать ситуацию с приостановкой работы правительства. Об этом сообщает РИА Новости.

«Я думаю, это очень важно: нам нужно открыть страну. И способ сделать это сегодня днем — отменить правило филибастера», — заявил Трамп на встрече с сенаторами за завтраком.

Глава Белого дома подчеркнул, что без отмены данного правила, которое позволяет меньшинству блокировать принятие решений, конгресс рискует оказаться в состоянии затяжного паралича. Он отметил, что ранее законодатели всегда достигали согласия о временном продлении финансирования, и текущая ситуация является беспрецедентной.

В США 1 октября начался новый финансовый год, однако конгрессу не удалось вовремя утвердить бюджет, что привело к приостановке работы правительства. Шатдаун не является редкостью, он влечет за собой временное прекращение деятельности ряда государственных учреждений, финансируемых непосредственно конгрессом.

Трамп возложил ответственность за сложившуюся ситуацию на представителей Демократической партии. Он заявил о намерении использовать шатдаун как инструмент для проведения масштабных сокращений штата и социальных выплат, а также для ликвидации программ, которые не соответствуют интересам республиканцев.

Ранее Трамп выразил надежду на «экономический бум» после шатдауна.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами