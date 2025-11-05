На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Трамп выразил надежду на «экономический бум» после шатдауна

Трамп: после шатдауна в США начнется экономический бум
Jonathan Ernst/Reuters

Когда правительство возобновит работу, в Соединенных Штатах начнется стремительный экономический рост, заявил на завтраке с сенаторами президент страны Дональд Трамп. Трансляцию мероприятия вел YouTube-канал Белого дома.

«Мы посреди катастрофического шатдауна демократов. Теперь он самый длинный в истории США <...>. Экономический бум будет, как только они откроются», — сказал американский лидер.

5 ноября текущая приостановка работы правительства США официально стала самой продолжительной в истории страны. Это произошло после того, как сенату не удалось одобрить законопроект по краткосрочному финансированию правительства после четырнадцатой попытки.

В настоящее время сотни тысяч государственных служащих, включая, например, авиадиспетчеров не получают зарплату. Из-за этого минтранс США заявил, что власти могут полностью закрыть воздушное пространство, поскольку без авиадиспетчеров существенно возрастает риск столкновения или падения самолетов.

Ранее рейтинг одобрения политики Трампа опустился до минимального значения.

