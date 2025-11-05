На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Новосибирский политик объявил голодовку

Новосибирский политик Кожемякин объявил голодовку из-за конфликта в партии
Партия пенсионеров | Новосибирская область/VK

Новосибирский политик Эдуард Кожемякин объявил о начале бессрочной голодовки на фоне конфликта внутри местного отделения «Партии пенсионеров». Об этом сообщает Сиб.фм.

«Кожемякин, который в течение последних пяти лет занимал пост главы регионального отделения, настаивает на том, чтобы депутат Законодательного собрания Александр Аверкин сложил с себя депутатские полномочия и передал мандат Алексею Прокудину», — говорится в сообщении.

Он подчеркнул, что руководитель «Новой бумажной компании» Прокудин и другие активисты в ходе избирательной кампании оказали поддержку, которая позволила получить два депутатских мандата.

По данным издания, в отделении партии накануне произошли перестановки, в рамках которых Кожемякина отстранили от должности председателя отделения. Политик при этом считает это незаконным.

Накануне адвокат Никола Канестрини заявил, что гражданин Украины Сергей Кузнецов, который находится в итальянской тюрьме по обвинению в подрыве «Северных потоков» и ожидает окончательного решения по экстрадиции в Германию, объявил голодовку.

Ранее общественный деятель объявил голодовку из-за ареста Гуцул.

