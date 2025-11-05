Гаагский суд отказался от программ Microsoft из-за американских санкций

NRC: МУС отказался от ПО Microsoft в пользу европейской Zendis

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге отказался от программного обеспечения (ПО) американской корпорации Microsoft, заменив его на альтернативное решение европейского производства. Об этом сообщает газета NRC.

По информации издания, решение принято в целях снижения зависимости от поставщиков из США на фоне риска введения Вашингтоном санкций.

Как отмечается, новые программы для МУС создаст немецкая компания Zendis. Компания, как планируется, разработает для Гаагского суда открытую платформу Open Desk. Это решение будет использовать открытый исходный код для работы новых программ. По информации издания, Zendis создана при поддержке правительства Германии специально для укрепления «цифрового суверенитета» государственных структур Евросоюза.

В то же время Microsoft отметила, что не планирует прекращать сотрудничество с международным судом. В частности, корпорация заявила, что отключение электронной почты прокурора МУС Карима Хана от системы Outlook, произошедшее в прошлом году, было выполнено по решению американских властей, а не по инициативе самой компании.

Ранее представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что политический блок ищет пути поддержки МУС.