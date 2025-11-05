На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Гаагский суд отказался от программ Microsoft из-за американских санкций

NRC: МУС отказался от ПО Microsoft в пользу европейской Zendis
true
true
true
close
Shutterstock

Международный уголовный суд (МУС) в Гааге отказался от программного обеспечения (ПО) американской корпорации Microsoft, заменив его на альтернативное решение европейского производства. Об этом сообщает газета NRC.

По информации издания, решение принято в целях снижения зависимости от поставщиков из США на фоне риска введения Вашингтоном санкций.

Как отмечается, новые программы для МУС создаст немецкая компания Zendis. Компания, как планируется, разработает для Гаагского суда открытую платформу Open Desk. Это решение будет использовать открытый исходный код для работы новых программ. По информации издания, Zendis создана при поддержке правительства Германии специально для укрепления «цифрового суверенитета» государственных структур Евросоюза.

В то же время Microsoft отметила, что не планирует прекращать сотрудничество с международным судом. В частности, корпорация заявила, что отключение электронной почты прокурора МУС Карима Хана от системы Outlook, произошедшее в прошлом году, было выполнено по решению американских властей, а не по инициативе самой компании.

Ранее представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что политический блок ищет пути поддержки МУС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами