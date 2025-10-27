На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Каллас захотела усилить поддержку МУС

Каллас: Евросоюз ищет пути поддержки МУС в условиях нападения на правопорядок
Global Look Press

Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас заявила, что в условиях, когда международный правовой порядок подвергается «нападению», политический блок ищет пути поддержки Международного уголовного суда (МУС). Об этом сообщает Reuters.

Каллас утверждает, что «продолжается широкое нападение на международный правовой порядок, права человека, международно-согласованные нормы и институты, которые создали для их соблюдения».

«Одно государство-член [Евросоюза] объявило о своем намерении выйти из МУС, но все государства-члены юридически обязаны выполнять решения, принятые Советом, включая решение о поддержке МУС и даже в случае выхода», — сказала Каллаc, подразумевая Венгрию.

По ее словам, ЕС ищет способы помочь МУС, и рассматривает «все доступные варианты». Поддержка должна быть полезной для органа в «трудное для него времени», сказала политик.

До этого заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев заявил, что Международный уголовный суд является «гаагским убожеством» и примером «полного фиаско».

Он добавил, что МУС не удалось встроиться в международный правопорядок.

Ранее в Венгрии отказались исполнять решение МУС об аресте Путина.

