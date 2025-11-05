Эксперт объяснил, как связаны саммит в Венгрии и испытания «Буревестника»

Новость об успешных испытаниях новейшей российской ракеты «Буревестник» не случайно прозвучала именно сейчас. Это часть большой политической игры. Такое мнение в интервью Tsargrad.tv высказал военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Баранец.

«Вы видели, уже вскоре после того, как [президент США Дональд] Трамп отказался ехать [на саммит лидеров России и Соединенных Штатов] в Будапешт, мы вдруг провели эти учения. <...> Да, безусловно, это напоминание — мол, вы нас уважайте, потому что если будете плохие мысли вынашивать, то теперь у нас еще и «Буревестник» есть», — объяснил эксперт.

Он подчеркнул, что испытания нового оружия не являются демонстрацией военной агрессии. Россия, по его словам, просто отвечает тем же языком, на котором с ней пытается говорить коллективный Запад.

26 октября РФ объявила об успешных испытаниях оружия нового класса «Буревестник» с ядерной энергетической установкой на борту. Благодаря такому двигателю ракета потенциально может находиться в воздухе очень долгое время и обходить системы противовоздушной обороны противника. Военный эксперт Дмитрий Корнев предположил, что мощность «Буревестника» позволяет ему уничтожить «четверть Нью-Йорка». В США уже назвали ракету «маленьким летающим Чернобылем». Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

