Путину показали Знамя Победы, водруженное над Рейхстагом

Президенту России Владимиру Путину на выставке-форуме «Православная Русь – к Дню народного единства» в «Манеже» продемонстрировали Знамя Победы, водруженное над Рейхстагом. Об этом пишет РИА Новости.

По его данным, глава государства прибыл к «Манежу» вместе с патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Сначала Путину показали работу благотворительного фонда «Христианское милосердие». Президент вместе с митрополитом Тихоном подошел иконе святителя архиепископа Симферопольского и Крымского Луки, поставил свечку и приложился к мощам святого.

После российский лидер перешел к осмотру экспозиции, которая открывается со Знамени Победы.

«Президенту показали карту «План Барбаросса» от 22 июня 1941 года и рассказали о том, что Советский Союз разрабатывал свой превентивный план», — говорится в материале.

Также глава государства ознакомился с рядом архивных документов времен Великой Отечественной войны, пишет агентство. Так, среди них были проекты выступления заместителя властей СССР в связи с нападением гитлеровской Германии на Советский Союз 22 июня 1941 года.

Ранее Путин наградил создателей «Буревестника» и «Посейдона».

