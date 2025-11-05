Еврокомиссия и кабмин Бельгии готовятся к обсуждению российских активов

Представители Еврокомиссии и кабмина Бельгии 7 ноября обсудят тему изъятия замороженных российских активов. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на источники.

Как пишет издание, накануне этот вопрос был на повестке замминистров финансов стран Евросоюза (ЕС), но они не пришли к единому мнению. По данным журналимтов, еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис заявил, что чем дольше будет приниматься решение, «тем это [их изъятие] будет сложнее».

Известно, что российские активы находятся на балансе компании Euroclear в Бельгии. Государство, в свою очередь, просит у других стран ЕС и Еврокомиссии гарантии, что Бельгии не придется единолично выплачивать компенсацию в случае, если Россия оспорит решение.

В Еврокомиссии опасаются, что без изъятия российских средств Европе придется потратить на помощь Украине часть своего бюджета.

На новой встрече участники, как пишет Politico, планируют изложить представителям Бельгии другие пути финансовой помощи Украине. В числе вариантов — совместные долговые заимствования. В материале говорится, что европейские чиновники рассчитывают на понимание со стороны Бельгии, поскольку реальных альтернатив российским активам у Европы на данный момент нет, заключает издание.

Ранее три страны ЕС выступили против передачи Украине замороженных активов России.