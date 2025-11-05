Бывший замминистра экономического развития Италии, почетный профессор школы экономики Пекинского университета Микеле Джерачи поддержал слова официального представителя МИД России Марии Захаровой о том, что финансовая поддержка Украины со стороны Рима грозит обрушением экономики. Публикация появилась на его странице в соцсети Х.

«Захарова совершенно права, и на самом деле она была очень снисходительна. Потому что дело не только в деньгах для Киева, но и в длящейся уже три года промывке мозгов итальянцев, которая грозит Италии крахом», — написал Джерачи.

Политик также задал вопрос действующему правительству Италии о целесообразности конфронтации с Россией.

3 ноября официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова, комментируя падение исторической башни Торре-деи-Конти в центре Рима, заявила, что Италия «рухнет вся», если власти страны продолжат бессмысленно тратить деньги на поддержку Украины.

Дипломат напомнила, что в мае МИД республики отчитался о поддержке Украины. По данным ведомства, страна выделила на военную помощь и взносы €2,5 млрд.

Ранее в МИД России заявили, что Европа находится на пути к саморазрушению.