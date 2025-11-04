На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Дмитриев оценил заявление Мерца о высылке сирийских беженцев из ФРГ

Дмитриев одобрил решение Мерца о высылке сирийских беженцев из Германии
IMAGO/dts Nachrichtenagentur/Global Look Press

Решение канцлера ФРГ Фридриха Мерца о высылке из страны сирийских беженцев является правильным. Об этом на своей странице в социальной сети X заявил специальный представитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

3 ноября Мерц выступил с заявлением о том, что сирийские беженцы в Германии должны вернуться домой, поскольку война в их стране прекратилась, и пригрозил им депортацией.

Дмитриев прокомментировал слова Мерца, сказав, что канцлер наконец-то начал читать российские публикации об иммиграции в Европу, ведущей к самоликвидации западной цивилизации, и принял меры. Политик выразил надежду, что Мерц последует и другим советам из России.

2 ноября немецкая газета Bild сообщила, что количество просителей убежища в Германии уменьшилось в октябре на 55% по сравнению с показателями прошлого года, с 19785 до 8823 заявлений.

Ранее в Германии произошел скандал из-за слов Мерца о мигрантах.

