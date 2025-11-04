Захарова поздравила россиян с Днем народного единства

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале поздравила россиян с Днем народного единства и подчеркнула роль дипломатов, отстаивающих интересы России.

«С праздником, с Днем народного единства! Как Минин и Пожарский, весь народ, под знаменами и образами отбросили врага от сердца нашей Родины, так и наши дипломаты сегодня отстаивают интересы страны на международной арене», — говорится в публикации.

По словам Захаровой, праздник отмечают не только в России, но и за границей. Она уточнила, что российские загранучреждения традиционно проводят торжественные мероприятия, приемы, мемориально-памятные возложения к захоронениям воинов и моряков, концерты и культурные вечера с участием соотечественников.

4 ноября в России отмечают большой государственный праздник — День народного единства. Корни праздника уходят в события 1612 года, когда народное ополчение под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского освободило Москву от польско-литовской интервенции. Праздник призван напомнить о важности единства общества и укреплении гражданского мира. Этот день — официальный выходной для россиян. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Путин возложил цветы к памятнику Минину и Пожарскому на Красной площади.