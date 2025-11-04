Токаев принял в Астане белорусского премьера и назвал сумму товарооборота между странами

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и премьер-министр Белоруссии Александр Турчин обсудили торгово-экономическое сотрудничество, а также вопросы промышленной кооперации двух стран. Об этом сообщает пресс-служба президента Казахстана.

«Считаю этот визит очень важным с учетом уровня развития сотрудничества между нашими государствами и, конечно же, содержания этих связей», — отметил Токаев.

Казахстанский лидер также отметил развитие торговли между двумя странами. Согласно его данным, уровень торговых отношений находится «от 900 млн до миллиарда долларов». Также Токаев отметил, что Казахстан является вторым торговым партнером Беларуси.

«В целом, я хотел бы подчеркнуть, что мы с большой симпатией и уважением относимся к Вашей стране», — подчеркнул Токаев.

В рамках встречи президент Казахстана также заявил премьер-министру Белоруссии о намерении развивать сотрудничество между двумя странами и в дальнейшем. А также передал привет и наилучшие пожелания президенту Белорусии Александру Лукашенко.

