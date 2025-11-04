На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В МИД РФ назвали неправомерными односторонние санкции

Замглавы МИД Любинский: санкции противоречат нормам международного права
true
true
true
close
MFA Russia/Global Look Press

Применение односторонних санкций противоречат положениям международного права и идет вразрез с Уставом Организации Объединенных Наций и правилами Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.

По словам дипломата, санкции затрудняют доступ к ресурсам для развития, включая современные технологии, к действенным методам лечения неинфекционных и инфекционных заболеваний, широкому списку продуктов питания и предметов первой необходимости.

Санкции противоречат Уставу ООН и правилам ВТО, а также отрицательно влияют на международное сотрудничество в борьбе с такими вызовами, как обеспечение продовольственной безопасности и достижение целей устойчивого развития, подчеркнул Любинский.

Представитель МИД добавил, что Россия неизменно исходит из того, что указанные ограничительные меры является крайней мерой воздействия, которая может применяться только лишь с одобрения Совета Безопасности ООН в целях борьбы с настоящей угрозой международному миру и безопасности.

Ранее Россия приняла ответные меры на 19-й пакет санкций.

Все новости на тему:
Санкции против России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами