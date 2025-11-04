В МИД РФ назвали неправомерными односторонние санкции

Применение односторонних санкций противоречат положениям международного права и идет вразрез с Уставом Организации Объединенных Наций и правилами Всемирной торговой организации (ВТО). Об этом в интервью ТАСС заявил заместитель министра иностранных дел РФ Дмитрий Любинский.

По словам дипломата, санкции затрудняют доступ к ресурсам для развития, включая современные технологии, к действенным методам лечения неинфекционных и инфекционных заболеваний, широкому списку продуктов питания и предметов первой необходимости.

Санкции противоречат Уставу ООН и правилам ВТО, а также отрицательно влияют на международное сотрудничество в борьбе с такими вызовами, как обеспечение продовольственной безопасности и достижение целей устойчивого развития, подчеркнул Любинский.

Представитель МИД добавил, что Россия неизменно исходит из того, что указанные ограничительные меры является крайней мерой воздействия, которая может применяться только лишь с одобрения Совета Безопасности ООН в целях борьбы с настоящей угрозой международному миру и безопасности.

Ранее Россия приняла ответные меры на 19-й пакет санкций.