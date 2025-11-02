На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Раде раскритиковали социальные инициативы Зеленского

Депутат Рады Железняк назвал популизмом социальные инициативы Зеленского
true
true
true
close
Jonathan Ernst/Reuters

Депутат Верховной рады Ярослав Железняк в своем Telegram-канале раскритиковал социальные инициативы президента Украины Владимира Зеленского из-за больших расходов на фоне финансового дефицита в бюджете страны.

Он отметил, что украинские власти не могут поднять заработные платы военнослужащим из-за финансовой «дыры в половину бюджета», однако президент Украины запускает программу «зимняя тысяча», согласно которой каждый украинец зимой должен получить от государства 1 тыс. гривен (примерно 1941 рубль).

Также депутат раскритиковал программу «3 тыс. км бесплатно».

«(Зеленский. — «Газета.ру») объявляет о бесплатной перевозке на 3 тыс. км для всех, еще раз — для всех, без льготных категорий, — отметил он.

Тем временем Politico пишет, что Зеленский сделал бывшего главу «Укрэнерго» Владимира Кудрицкого, арестованного по обвинению в присвоении бюджетных средств, «козлом отпущения» на фоне проблем с электроснабжением в стране.

Отмечается, что украинские власти ищут виновного в проблемах с электроснабжением в стране. В публикации говорится, что некоторые районы Украины рискуют остаться без электричества до начала весны.

Ранее немецкий журналист обвинил власти Украины в бездействии в решении проблем со светом.

