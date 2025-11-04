Умер бывший формальный глава КНДР Ким Ён Нам

Умер бывший председатель президиума верховного народного собрания (парламента) КНДР Ким Ён Нам. Ему было 97 лет, об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Северной Кореи.

«Ким Ён Нам родился под колониальным господством чужеземного империализма, пережил страдания как сын лишенного Родины народа и встретил освобождение страны в молодости – в возрасте 17 лет. С тех пор он продолжал самоотверженную социальную деятельность для приумножения богатства, могущества Родины и ее славы, свободы и счастья народа», — говорится в материале.

Ким Ён Нам скончался накануне. Проститься с политиком 4 ноября прибыл глава КНДР Ким Чен Ын.

Ким Ён Нам занимал пост председателя президиума народного собрания с 1998 по 2019 года. До этого занимал пост министра иностранных дел Северной Кореи.

Политик не раз представлял страну за рубежом. Так, в 2018-м приезжал в Россию на Чемпионат мира по футболу в России и в том же году — в Южную Корею на Олимпийские игры.

