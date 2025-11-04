На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Правительству РФ поручили развить транспортные центры на границах с Китаем и КНДР

Путин поручил развить транспортно-логистические центры на границах с КНДР и КНР
close
Михаил Климентьев/РИА «Новости»

Президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить развитие транспортно-логистических центров на границах с КНР и Северной Кореей. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам Восточного экономического форума, состоявшегося во Владивостоке в начале сентября 2025 года.

«Правительству РФ <...> принять меры по обеспечению развития на территории Дальневосточного федерального округа мультимодальных транспортно-логистических центров и повышению эффективности их работы», — говорится в документе.

В том числе речь идет о развитии железнодорожных мостовых переходов Благовещенск — Хэйхэ и Нижнеленинское — Тунцзян, а также строящегося мостового перехода через реку Туманная в направлении КНДР. Последний объект должен начать функционировать в 2026 году, при этом Путин также потребовал от российского правительства привести в нормативное состояние подъездные автомобильные дороги к этому переходу.

Ответственным за выполнение поручения был назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Доклады о проделанной работе должны быть представлены президенту до 1 февраля следующего года и до 1 февраля 2027 года.

Ранее сообщалось, что РФ и Китай рассматривают возможность строительства электростанции для совместного потребления.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами