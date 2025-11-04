Правительству РФ поручили развить транспортные центры на границах с Китаем и КНДР

Путин поручил развить транспортно-логистические центры на границах с КНДР и КНР

Президент РФ Владимир Путин потребовал обеспечить развитие транспортно-логистических центров на границах с КНР и Северной Кореей. Об этом сообщается на официальном сайте Кремля.

Глава государства утвердил перечень поручений по итогам Восточного экономического форума, состоявшегося во Владивостоке в начале сентября 2025 года.

«Правительству РФ <...> принять меры по обеспечению развития на территории Дальневосточного федерального округа мультимодальных транспортно-логистических центров и повышению эффективности их работы», — говорится в документе.

В том числе речь идет о развитии железнодорожных мостовых переходов Благовещенск — Хэйхэ и Нижнеленинское — Тунцзян, а также строящегося мостового перехода через реку Туманная в направлении КНДР. Последний объект должен начать функционировать в 2026 году, при этом Путин также потребовал от российского правительства привести в нормативное состояние подъездные автомобильные дороги к этому переходу.

Ответственным за выполнение поручения был назначен премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Доклады о проделанной работе должны быть представлены президенту до 1 февраля следующего года и до 1 февраля 2027 года.

Ранее сообщалось, что РФ и Китай рассматривают возможность строительства электростанции для совместного потребления.