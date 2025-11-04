На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Южной Корее отказались от создания ядерного оружия

Глава МО Южной Кореи заявил, что страна не будет создавать ядерное оружие
close
Depositphotos

Южная Корея не намерена создавать собственное ядерное оружие. Об этом заявил министр обороны республики Ан Гю Бэк, пишет «Рёнхап».

Глава военного ведомства 4 ноября провел переговоры с шефом Пентагона Питом Хегсетом. Встреча состоялась в Сеуле, после нее чиновники провели совместную пресс-конференцию. Во время нее Ан Гю Бэк отметил, что Южная Корея является страной, присоединившейся к Договору о нераспространении ядерного оружия.

«Поэтому мы не станем разрабатывать ядерное оружие», — подчеркнул он.

В то же время министр объявил, что Сеул планирует опираться на сотрудничество с Вашингтоном и интеграцию его ядерных возможностей с вооружением. В свою очередь Хегсет пообещал, что США будут тесно взаимодействовать с Южной Кореей по вопросу строительства атомных подводных лодок.

13 октября издание Korea Herald сообщило, что южнокорейские власти хотят построить под многоквартирным жилым комплексом в Сеуле первый гражданский бункер, способный выдержать ядерный удар. Ожидается, что проект реализуют к 2028 году. Площадь бункера составит более 2,1 тыс. квадратных метров.

Ранее глава КНДР Ким Чен Ын назвал развитие ядерного потенциала страны первоочередной задачей в сфере безопасности.

