На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Китай предупредил Филиппины о недопустимости угрозы миру в регионе

МИД КНР: договор Филиппин и Канады о присутствии войск не должен вредить миру
true
true
true
close
Liu Zheng/AP

Соглашение Филиппин и Канады о статусе иностранных войск (SOVFA) не должно вредить миру и стабильности в регионе, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ее слова передает РИА Новости.

«Китай последовательно отстаивает позицию, что межгосударственное сотрудничество в области обороны и безопасности не должно быть направлено против интересов какой-либо третьей стороны или наносить ущерб третьей стороне, не должно включать в себя демонстрацию силы и провоцирование конфронтации, а также не должно вредить региональному миру и стабильности», - заявила Мао Нин.

2 ноября Филиппины и Канада подписали соглашение о статусе иностранных войск (SOVFA). В министерстве обороны Филиппин отметили, что данное соглашение создаст основу для расширения сотрудничества, будет способствовать более тесному взаимодействию между оборонными и военными ведомствами, улучшит взаимодействие вооруженных сил стран.

На сегодняшний день у Филиппин также есть соглашения SOVFA с США, Австралией и Японией. В настоящее время Манила ведет переговоры о заключении аналогичных договоров с Францией и рядом других стран.

Ранее стало известно о том, что Британия также намерена начать переговоры с Филиппинами о размещении сил.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами