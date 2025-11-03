Китай предупредил Филиппины о недопустимости угрозы миру в регионе

Соглашение Филиппин и Канады о статусе иностранных войск (SOVFA) не должно вредить миру и стабильности в регионе, заявила официальный представитель МИД КНР Мао Нин. Ее слова передает РИА Новости.

«Китай последовательно отстаивает позицию, что межгосударственное сотрудничество в области обороны и безопасности не должно быть направлено против интересов какой-либо третьей стороны или наносить ущерб третьей стороне, не должно включать в себя демонстрацию силы и провоцирование конфронтации, а также не должно вредить региональному миру и стабильности», - заявила Мао Нин.

2 ноября Филиппины и Канада подписали соглашение о статусе иностранных войск (SOVFA). В министерстве обороны Филиппин отметили, что данное соглашение создаст основу для расширения сотрудничества, будет способствовать более тесному взаимодействию между оборонными и военными ведомствами, улучшит взаимодействие вооруженных сил стран.

На сегодняшний день у Филиппин также есть соглашения SOVFA с США, Австралией и Японией. В настоящее время Манила ведет переговоры о заключении аналогичных договоров с Францией и рядом других стран.

Ранее стало известно о том, что Британия также намерена начать переговоры с Филиппинами о размещении сил.