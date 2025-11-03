На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В одной из стран Европы рассказали об отношении населения к России на фоне пропаганды

Аналитик Геррейру: жители Португалии негативно относятся к РФ из-за пропаганды
Denis Sinyakov/Reuters

Значительная часть жителей Португалии негативно относится к России из-за западной пропаганды. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на бывшего аналитика португальской разведки Алешандри Геррейру.

По его словам, реальные причины для такого отношения португальцев к РФ отсутствуют и являются парадоксом, поскольку между двумя странами всегда были мирные отношения. Аналитик назвал антироссийскую пропаганду в Португалии «монополией дезинформации». Он также рассказал, что после начала специальной военной операции (СВО) на Украине информационную повестку в его стране взяли под контроль и формируют у жителей негативное отношение к РФ.

До этого посол РФ в Париже Алексей Мешков рассказал об отношении французов к России. По его словам, среди жителей Франции есть много здравомыслящих людей, которые отвергают русофобию и не хотят разрыва отношений и конфронтации с РФ. Посол отметил, что Россия с уважением относится к французскому народу и признательна тем французам, которые способствуют поддержанию двухсторонних связей между Москвой и Парижем. Мешков выразил надежду, что отношения РФ и Франции удастся реанимировать, и они вновь «обретут былую силу».

Ранее в Европе заявили о попытках ЕС скрыть процветание России.

