Премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил о договоренностях на встрече с Мишустиным

Премьер Госсовета КНР Ли Цян заявил, что удалось выйти на договоренности с РФ

Премьер Госсовета Китайской Народной Республики Ли Цян заявил, что в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным удалось выйти на «немало договоренностей». Об этом пишет РИА Новости.

Ли Цян выразил уверенность в перспективах взаимодействия между странами.

«Несмотря на новые внешние риски и вызовы в этом процессе, Китай и Россия всегда друг друга поддерживают, наращивают стратегические контакты и взаимодействие, стремятся к совместному преодолению трудностей. Это в полной мере говорит о том, что Китай и Россия — добрые соседи и надежные партнеры, которые всегда могут друг другу доверять. Мы полны уверенности в перспективах отношений между Китаем и Россией», — сказал он.

3 ноября Мишустин прибыл в китайский город Ханчжоу для участия в 30-й регулярной встрече глав правительств двух стран. По итогам встречи стороны планируют подписать ряд двусторонних документов.

Церемония встречи российского премьера прошла с государственными флагами двух стран. Среди встречавших были посол России в Китае Игорь Моргулов, генеральный консул России в Шанхае Дмитрий Лукьянцев, посол КНР в России Чжан Ханьхуэй и губернатор провинции Чжэцзян Лю Цзе.

Ранее в Кремле заявили о возможной передаче послания от Путина Си Цзиньпину.