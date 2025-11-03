На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Швейцарии заявили о «финансовой бомбе» под фундаментом Европы из-за активов РФ

Strategic Culture: Европа подложила финансовую бомбу под свой фундамент
true
true
true
close
Geert Vanden Wijngaert/AP

Европа может столкнуться с финансовыми и политическими проблемами в случае одобрения для Украины «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов. Об этом пишет швейцарское издание Strategic Culture.

«Для любого человека, который разбирается в истории, очевидно, что Европа подложила как финансовую, так и политическую бомбу под свой же фундамент», — высказался автор статьи.

По его словам, в случае изъятия замороженных российских активов Европа в глазах Москвы станет «вором и лицемером», что приведет к потерям не только экономического, но и политического характера.

Он также заявил, что единственный способ защитить интересы европейских налогоплательщиков, это добиться поражения России на поле боя и заставить ее выплатить гигантские репарации. Однако такой сценарий обозреватель назвал «абсурдным от начала и до конца». Автор публикации обратил внимание на то, что РФ обладает преимуществом, и затягивание мирных переговоров приведет лишь к тяжелым последствиям для Украины.

До этого итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что Италия и Франция вслед за Бельгией выступили против передачи Украине активов РФ в рамках «репарационного кредита». В публикации говорится, что правительства Италии и Франции обеспокоены из-за возможной финансовой ответственности в случае, если использование активов признают незаконным.

Ранее бывший вице-премьер Сербии дал совет России по спасению замороженных в ЕС активов.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами