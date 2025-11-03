Европа может столкнуться с финансовыми и политическими проблемами в случае одобрения для Украины «репарационного кредита» за счет замороженных российских активов. Об этом пишет швейцарское издание Strategic Culture.

«Для любого человека, который разбирается в истории, очевидно, что Европа подложила как финансовую, так и политическую бомбу под свой же фундамент», — высказался автор статьи.

По его словам, в случае изъятия замороженных российских активов Европа в глазах Москвы станет «вором и лицемером», что приведет к потерям не только экономического, но и политического характера.

Он также заявил, что единственный способ защитить интересы европейских налогоплательщиков, это добиться поражения России на поле боя и заставить ее выплатить гигантские репарации. Однако такой сценарий обозреватель назвал «абсурдным от начала и до конца». Автор публикации обратил внимание на то, что РФ обладает преимуществом, и затягивание мирных переговоров приведет лишь к тяжелым последствиям для Украины.

До этого итальянская газета Corriere della Sera сообщила, что Италия и Франция вслед за Бельгией выступили против передачи Украине активов РФ в рамках «репарационного кредита». В публикации говорится, что правительства Италии и Франции обеспокоены из-за возможной финансовой ответственности в случае, если использование активов признают незаконным.

Ранее бывший вице-премьер Сербии дал совет России по спасению замороженных в ЕС активов.