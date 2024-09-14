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В США рассказали о планах Intel производить военные чипы для Пентагона

Bloomberg: Intel получит гранты на $3,5 млрд для производства военных чипов

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MagioreStock/Shutterstock

Американская компания Intel сможет получить правительственные гранты в размере $3,5 млрд долларов для производства чипов в рамках секретной программы Пентагона. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

Возможность получить гранты открылась для Intel после того, как производитель полупроводников «достиг обязывающего соглашения с официальными лицами США», отмечает агентство.

По его данным, секретная программа под названием Secure Enclave предполагает производство новейших чипов для военных и разведывательных нужд Пентагона. Местом реализации программы станут объекты Intel в нескольких штатах, в том числе в Аризоне, где находится крупное предприятие компании, отмечается в статье.

В материале указано, что Intel планирует заморозить свои проекты за пределами США, чтобы сосредоточиться на американских проектах.

22 апреля глава министерства торговли США Джина Раймондо заявила, что самые совершенные чипы, необходимые для американского военно-промышленного комплекса, производятся за пределами страны. Министр уточнила, что 90% из них изготавливают на Тайване, хотя они являются «ключом к будущему» вооружения Пентагона. По ее словам, в случае воссоединения острова с материковым Китаем Вашингтон может лишиться поставок чипов.

Ранее крупнейший китайский производитель чипов подал в суд на Пентагон.

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