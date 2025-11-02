Решение главы Европейской комиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен перевооружить Евросоюз (ЕС) ведет к войне. Об этом в соцсети X написал член финской национально-консервативной партии «Альянс свободы» Арманд Мема.

«Я не согласен с тем, что лидер ЕС перевооружает Европу, это опасный путь, который ведет к войне», — написал он.

До этого премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что Европе необходимо перевооружиться к 2030 году, в 2035 году будет «слишком поздно».

1 октября Фредериксен обратилась к странам-членам НАТО с призывом усилить ответ на действия РФ в противостоянии с коллективным Западом, которые якобы направлены на раскол Европы. При этом политик не привела никаких фактов, которые доказали бы причастность России к инцидентам с беспилотниками.

Ранее Фредериксен призвала НАТО усилить ответ на действия РФ.