В Госдуме высказались о переговорах по Украине: «Раны рано или поздно заживут»

Депутат Чепа: новый раунд переговоров России и Украины рано или поздно состоится
Владимир Трефилов/РИА Новости

Новый раунд переговоров между Россией и Украиной рано или поздно состоится, однако говорить о точных сроках сложно из-за противодействия ряда стран Запада мирному урегулированию. Об этом «Ленте.ру» заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

Он указал, что многие страны готовы принять переговоры Москвы и Киева, в том числе Венгрия и Турция. Сроки будут зависеть от глубины подготовки и того, как сработают соответствующие структуры в США и России. В то же время депутат отметил, что ряд стран Запада саботируют процесс мирного урегулирования конфликта, и это одна из причин затягивания переговоров.

«Россия изначально была готова разговаривать. И не было бы конфликта, если бы мы сумели достучаться. Но есть силы, которые этому противодействуют. И у них получается. Конечно, рано или поздно переговоры пройдут в любом случае. Рано или поздно заживут раны, нанесенные друг другу нашими братскими народами», — сказал Чепа.

До этого глава МИД Хакан Фидан заявил, что Турция готова принять четвертый раунд переговоров по урегулированию конфликта на Украине между делегациями Москвы и Киева, а также организовать саммит лидеров двух стран.

Ранее в Кремле ответили на вопрос об оперативной встрече Путина и Трампа.

