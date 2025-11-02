Стало известно, о чем Трамп оживленно болтал с Обамой на похоронах Картера

Президент США Дональд Трамп во время беседы с Бараком Обамой на похоронах 39-го лидера государства Джимми Картера в январе предложил бывшему американскому лидеру сыграть в гольф. Об этом рассказал журналист ABC News Джонатан Карл в своей книге «Возмездие: Дональд Трамп и кампания, изменившая Америку», пишет «Комсомольская правда».

Журналист стал свидетелем того, как два политика оживленно общались, сидя рядом друг с другом перед началом панихиды. По словам Карла, разговор Трампа и Обамы проходил в непринужденной атмосфере — они улыбались и активно жестикулировали.

«Однако этой партии в гольф так и не суждено было состояться», — обратил внимание журналист в своей книге.

По его словам, спустя несколько месяцев Трамп выдвинул в адрес Обамы серию «бездоказательных обвинений», в том числе публично обвинил его в государственной измене.

В августе Трамп заявил, что Обама и экс-госсекретарь США Хиллари Клинтон должны заплатить высокую цену за создание фейка о вмешательстве России в американские выборы 2016 года. Глава Белого дома подчеркнул, что существует письменное подтверждение о причастности Обамы к этому скандалу. Более того, Трамп утверждает, что экс-президент был «чуть ли не главным вдохновителем» этой инициативы.

