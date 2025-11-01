На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В КНР обвинили Нидерланды во вмешательстве в дела китайской компании

Вмешательство Нидерландов в дела компании КНР нарушило цепочку поставок
Yao Jianfeng/Global Look Press

Действия правительства Нидерландов в отношении китайской компании Nexperia вызвали серьезный сбой в мировой цепи поставок. Об этом заявил представитель министерства коммерции Китая, пишет РИА Новости.

«Действия нидерландского правительства, направленные против внутренних операций Nexperia, привели к дестабилизации глобальной цепи поставок,» – подчеркнули в китайском ведомстве.

Министерство заявило, что Китай, как ответственная страна, придает большое значение безопасности и стабильности цепочек поставок, как внутри страны, так и за ее пределами.

В середине октября правительство Нидерландов вмешалось в работу производителя полупроводниковых компонентов Nexperia, применив закон о доступности товаров, ссылаясь на опасения по поводу возможной утраты важных технологических активов в Европе. По заявлению правительства, это было сделано в ответ на сообщения о серьезных проблемах в управлении компанией.

Согласно указу правительства Нидерландов, Nexperia в течение года не имеет права перемещать активы компании, увольнять текущих руководителей или принимать какие-либо иные решения без предварительного разрешения нидерландского правительства. Эти меры, как было заявлено, направлены на защиту экономической безопасности Нидерландов и Европы. После введения правительственного контроля генеральный директор Nexperia, Чжан Сюэчжэн был отстранен от занимаемой должности.

Ранее США попросили Европу присоединиться к давлению на Китай

