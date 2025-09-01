США попросили Европу присоединиться к давлению на Индию и Китай

США обратились к лидерам Европы с призывом ввести санкции против Индии и КНР

Власти США обратились к странам Европы с призывом ввести санкции в отношении Индии, включая полное прекращение поставок нефти и газа. Об этом сообщают Axios и India Today со ссылкой на источники.

Отмечается, что администрация президента США Дональда Трампа призывает европейских лидеров ввести дополнительные пошлины на товары из Индии, как это сделали Соединенные Штаты. 27 августа вступили в силу дополнительные 25-процентные американские пошлины на импорт индийских товаров. Теперь ставка для Индии составляет 50%.

По данным Axios, в США настаивают на том, чтобы Европа ввела дополнительные пошлины и для Китая. Источники издания в окружении Трампа считают, что, пока руководства Великобритании и Франции ведут себя более сдержанно, ряд стран Европы рассчитывают на то, что американцы понесут все расходы.

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил журналистам, что европейцы не могут затягивать конфликт на Украине и оправдывать необоснованные ожидания, в то же время ожидая, что Соединенные Штаты понесут расходы.

