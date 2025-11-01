Маск рассказал о запрете администрации Байдена спасать астронавтов с МКС

Американский миллиардер, основатель SpaceX Илон Маск заявил, что администрация бывшего президента США Джо Байдена якобы запретила ему спасать застрявших на МКС астронавтов до проведения выборов президента в 2024 году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на подкаст американского комика и телеведущего Джо Рогана.

«Мне сказали, что из Белого дома поступили инструкции о том, что не нужно предпринимать никаких попыток спасения до выборов», — сказал предприниматель.

Роган предположил, что администрация экс-главы Белого дома могла запретить Маску провести операцию спасения по причине того, что это было бы плохим политическим шагом.

Тогда Маск пояснил: «Они не сказали, что это было бы плохим политическим шагом, но дали понять, что не заинтересованы в операциях по спасению до выборов».

По словам миллиардера, его не удивило такое решение администрации Байдена, так как он был не на лучшем счету у этой администрации из-за своей помощи в предвыборной кампании нынешнего президента США Дональда Трампа.

Ранее Трамп назвал хорошими свои отношения с Маском.