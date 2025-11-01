На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Сербии заявили, что отношение республики к ЕС уже не может быть прежним

Политик Вулин: отношение Сербии к ЕС уже не может быть прежним
true
true
true
close
Кристина Кормилицына/РИА Новости

По итогам года протестов студентов и сторонников оппозиции отношение Сербии к Европейскому союзу (ЕС) уже не может быть прежним. Такое мнение в интервью РИА Новости высказал основатель партии «Движение социалистов», председатель наблюдательного совета «Србиягаз» и глава отделения Российского исторического общества в Сербии Александр Вулин.

По его словам, ЕС активно работает против Белграда. Службы безопасности некоторых стран — членов объединения подстрекают цветную революцию и пытаются свергнуть сербские власти.

«Считаю, что после прошедшего года ничего уже не может быть по-прежнему. Не может быть и наше отношение к ЕС прежним», — подчеркнул Вулин.

В апреле стало известно, что занимавший пост вице-премьера Сербии Вулин, известный своей поддержкой России, не был включен в новое правительство из-за давления Запада на президента республики Александара Вучича.

Ранее фон дер Ляйен назвала условие для вступления Сербии в Евросоюз.

