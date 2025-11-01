В Сербии заявили о риске ядерной войны

Лидер «Движения социалистов» Александр Вулин заявил в интервью РИА Новости, что мир оказался на пороге ядерной войны.

«Третья мировая война началась в момент объединения Германии и когда началась ревизия итогов Второй мировой войны. Политика Запада довела нас до края ядерной войны, не Третьей мировой, которая давно идет, а ядерной», — сказал политик.

По словам Вулина, чтобы избежать ядерной катастрофы страны Запада должны признать конец однополярного мирового порядка, после чего необходимо заключить новый международный договор, способный обеспечить «хотя бы полвека» относительного мира.

Бывший премьер-министр и министр обороны и МВД Сербии Вулин был исключен из состава правительства Сербии в 2025 году из-за требования Евросоюза. Политик известен своей симпатией к России и резко негативным отношением к косовским албанцам.

Ранее Вулин заявил, что РФ никогда не пыталась вмешиваться во внутренние дела Сербии.