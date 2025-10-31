Корейский депутат на заседании парламента рисовал гориллу

Депутат корейской оппозиционной «Народной партии» Ю Ён Ха во время заседания Национальной ассамблеи Южной Кореи (РК) рисовал гориллу. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно Новости» со ссылкой на Media Monggu.

Парламентарий не стал слушать информацию об аудите в сфере недвижимости, а ввел в поисковую строку слово «горилла» и стал рисовать примата, повторяя изображение с экрана. При этом Ю Ён Ха не просто сделал набросок, а был сосредоточен на его исполнении, и позже стал раскрашивать все изображение, сообщает издание.

Кадры работы Ю Ён Ха активно распространились в южнокорейской блогосфере, в итоге народному избраннику пришлось извиняться. Вначале, комментируя инцидент, он заявил журналистам, что его поступок «не имел никакого значения». После чего принес извинения за этот инцидент.

Как отмечается, Ю Ён Ха выступает критиком роста цен на жилье в РК. Он ранее заявлял, что «владельцы жилья обеспокоены» растущими ценами, в то время, как президент РК не занимается увеличением спроса. При этом в ходе заседания, на котором депутат увлекся рисованием, обсуждались именно вопросы стоимости аренды жилых помещений.

Ранее депутат парламента Новой Зеландии сорвала заседание ритуальным танцем.