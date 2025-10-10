На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Депутат парламента Новой Зеландии сорвала заседание ритуальным танцем

The Press: депутат TPM Кайпара сорвала заседание ритуальным танцем Маори
true
true
true

Парламент Новой Зеландии прервал заседание после перфоманса новоизбранного депутата от партии Маори (Te Pāti Māori, TPM) Ориини Кайпары. Об этом сообщает новозеландская The Press.

Во время заседания парламента депутат исполнила Хаку, танец племени маори, к которому она относится. По сообщению СМИ, к перформансу присоединились другие члены партии TPM. В итоге заседание прервали.

Спикер палаты представителей Новой Зеландии Джерри Браунли заявил, что он разочарован поведением коллег. Также он пообещал изучить вопрос, планировали ли заранее представители TPM срыв заседания, или это была стихийная акция. Со слов Браунли, если будет установлено, что члены партии Маори готовили заранее срыв заседания, он поставит перед Комитетом по привилегиям вопрос об их отстранении.

В июне за Хаку во время заседания отстранили на 21 день двух депутатов TPM — Равири Вайтити и Дебби Нгареву-Пакер. Еще одна представительница партии, исполнявшая ритуальный танец, Хана-Равити Маипи-Кларк, была отстранена на семь дней.

Ранее депутат ТРМ объявил «войну» галстукам.

