На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Песков прокомментировал заявление МИД Украины об ударах России ракетами 9М709

Песков назвал безосновательной претензию Украины по использованию РФ ракет 9М709
true
true
true
close
Roman Naumov/Global Look Press

Претензии украинской стороны по использованию Вооруженными силами России ракет 9М709 безосновательны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, наносит ли Россия удары по Украине с помощью ракет 9М729, как о том говорит министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, представитель Кремля заявил, что нужно уточнить в Минобороны «какие ракеты, цели доставки и средства поражения используются российскими военными».

«Американская сторона выдвигала претензии, но российская сторона весьма и весьма аргументированно все эти претензии разбила и наоборот объяснила, что претензия безосновательная», — добавил Песков, комментируя вопрос, что данные ракеты могли стать причиной для выхода США из соглашения по сокращению ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

4 августа в МИД РФ заявили, что Россия больше не считает себя связанной самоограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности, поскольку условия для сохранения моратория исчезли. В заявлении министерства говорится, что к этому решению привели шаги коллективного Запада, которые создают прямую угрозу безопасности страны.

Ранее Песков рассказал о контактах России и США по ДСНВ после испытания «Буревестника».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами