Песков прокомментировал заявление МИД Украины об ударах России ракетами 9М709

Претензии украинской стороны по использованию Вооруженными силами России ракет 9М709 безосновательны. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос журналистов, наносит ли Россия удары по Украине с помощью ракет 9М729, как о том говорит министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, представитель Кремля заявил, что нужно уточнить в Минобороны «какие ракеты, цели доставки и средства поражения используются российскими военными».

«Американская сторона выдвигала претензии, но российская сторона весьма и весьма аргументированно все эти претензии разбила и наоборот объяснила, что претензия безосновательная», — добавил Песков, комментируя вопрос, что данные ракеты могли стать причиной для выхода США из соглашения по сокращению ракет средней и меньшей дальности (РСМД).

4 августа в МИД РФ заявили, что Россия больше не считает себя связанной самоограничениями на развертывание ракет средней и меньшей дальности, поскольку условия для сохранения моратория исчезли. В заявлении министерства говорится, что к этому решению привели шаги коллективного Запада, которые создают прямую угрозу безопасности страны.

