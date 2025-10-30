Песков рассказал о контактах России и США по ДСНВ после испытания «Буревестника»

Песков: пока никаких предложений по теме ДСНВ от США не было

США не направляли России каких-либо предложений по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ), в том числе и после испытания крылатой ракеты «Буревестник». Об этом в ходе брифинга заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Пока никаких предложений со стороны Вашингтона не было. Этот разговор больше не записывается. И здесь пока о каком-то продвижении, к сожалению, говорить не приходится», — сказал представитель Кремля.

Песков добавил, что в Кремле надеются на корректное доведение информации об испытаниях «Буревестника» и подводного аппарата «Посейдон» до президента США Дональда Трампа. По его словам, тесты вооружений не являлись ядерными испытаниями.

Накануне президент России Владимир Путин на встрече с бойцами СВО, которые сейчас проходят лечение в хирургическом отделении Центрального военного госпиталя имени П.В. Мандрыка в Москве, сообщил, что Россия провела испытания подводного аппарата «Посейдон» с ядерной энергетической установкой. Мощность «Посейдона» значительно превышает мощность ракеты «Сармат», а способов его перехвата не существует. У «Посейдона», по словам российского лидера, нет аналогов по скоростям и глубинам движения. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

Ранее Лавров высказался о продлении ДСНВ.