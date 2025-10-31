В УВКПЧ ООН осудили удары США по судам в Карибском море

Удары американских военных по судам в Карибском заливе нарушают международное гуманитарное право. Об этом заявил верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк, передает РИА Новости.

Тюрк подчеркнул, что Соединенные Штаты должны прекратить удары и принять все меры, чтобы предотвратить эти внесудебные наказания.

В сентябре США развернули у берегов Венесуэлы многочисленные военные корабли, 10 истребителей F-35, 22-е экспедиционное подразделение морской пехоты (2200 морских пехотинцев и реактивные самолеты Harrier) и подводная лодка. Пуэрто-Рико, расположенный всего в 900 км к северу от столицы Венесуэлы Каракаса, служит перевалочным пунктом для такого развертывания.

Эксперты предположили, что американские военные планируют начать операцию по захвату ряда объектов в Венесуэле в рамках борьбы с наркокартелями. Может ли это вылиться в полномасштабную войну, сколько времени понадобится США для захвата всей страны и при чем тут СВО — в материале «Газеты.Ru».

Ранее президент Колумбии обвинил США в подготовке вторжения в Латинскую Америку.