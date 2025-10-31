Шойгу высмеял позицию Запада

В истории России есть подтверждения тому, как враги с завидным упрямством предпринимали попытки разобщить народы страны, чтобы затем использовать это в своих целях. Об этом заявил секретарь Совета безопасности (СБ) РФ Сергей Шойгу на открытии международного фестиваля «Народы России и СНГ», передает ТАСС.

«Как сказал Пушкин, «…К чему стадам дары свободы? Их должно резать или стричь», — сказал экс-министр обороны РФ.

Он добавил, что именно на этом понимании и основан подход стран Запада к выстраиванию своей внешней политики, но с Россией это не прошло и не пройдет.

Шойгу также заявил, что попытки западных стран разобщить народы Российской Федерации, «превратить в манкуртов», подорвать нравственные и ценностные ориентиры не увенчаются успехом. Он подчеркнул, что общие традиции, уникальные обычаи, дружба и добрососедство — то, что всегда объединяло и поддерживало народы страны, — находится под угрозой.

Ранее Лавров заявил, что на Западе всегда стремились развалить Россию.