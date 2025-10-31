На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
МИД РФ поприветствовал резолюцию ООН об отмене санкций против Кубы

Захарова: Россия приветствует решение ООН о снятии санкций с Кубы
Александр Кряжев/РИА Новости

Россия приветствует резолюцию Генассамблеи ООН, призывающую США отменить санкции против Кубы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

В своем заявлении она подчеркнула, что Россия и дальше будет поддерживать народ Кубы в борьбе за защиту суверенитета, последовательно укреплять российско-кубинское стратегическое партнерство по самому широкому спектру направлений.

«Принятие данной резолюции вновь продемонстрировало решительное осуждение всем мировым сообществом односторонних рестриктивных мер Вашингтона в отношении Гаваны», — добавила Захарова.

В сообщении уточняется, что по результатам голосования резолюцию поддержало подавляющее число стран: «за» проголосовали 165 стран, против — 7 стран и воздержались — 12 стран.

По мнению Захаровой, любые элементы давления на кубинское правительство неприемлемы и незаконны, а сами американские санкции обречены на провал.

4 июля Россия осудила ужесточение санкционной политики США в отношении Кубы, назвав эти меры нарушением норм международного права. Поводом стал меморандум президента США Дональда Трампа, отменяющий послабления администрации Байдена и восстанавливающий жесткие ограничения против Гаваны.

Ранее в США забили тревогу из-за позиции Трампа в отношении России.

