Bloomberg сообщил, что Дания готовится к возможному конфликту с Россией в Гренландии

Bloomberg: Дания усилила военное присутствие в Гренландии из-за России
Marko Djurica/Reuters

За последний год спецслужбы Дании изменили риторику, предупредив, что риск эскалации конфликта между Россией и Североатлантическим альянсом в Арктике выше, чем когда-либо. Об этом сообщает Bloomberg.

В октябре датское правительство объявило о втором военном пакете мер для Арктики, включающем инвестиции в дополнительные средства морской обороны в Гренландии, в том числе в патрульные самолеты, чтобы проводить наблюдения за подводными лодками и бороться с ними, а также в арктические корабли и ледоколы.

«Рассматривается сценарий будущей угрозы, с которой нам придется столкнуться», — сказал глава Объединенного арктического командования в Гренландии Сорен Андерсен.

Он назвал Россию «региональной сверхдержавой в Арктике», так как за последние десятилетия она построила там свои базы и развернула наступательные силы. По мнению Андерсона, после окончания украинского конфликта РФ решит перенаправить ресурсы на север и будет использовать новые оружейные технологии в регионе.

В октябре газета The Wall Street Journal писала, что власти Дании намерены выделить $8,5 млрд на закупку новых кораблей и самолетов на фоне угроз президента США Дональда Трампа установить контроль над Гренландией.

Ранее в США оценили, сможет ли Трамп купить Гренландию.

