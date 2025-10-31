На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
США готовятся нанести удар по Венесуэле

WSJ: США готовятся нанести удары по военным объектам Венесуэлы
Evelyn Hockstein/Reuters

Соединенные Штаты готовятся нанести удары по объектам в Венесуэле, которые якобы используются для наркоторговли. Об этом со ссылкой на источники сообщает газета The Wall Street Journal.

«США готовятся нанести удары по военным объектам Венесуэлы, используемым для наркоторговли. Наркобанды и инфраструктура режима, скорее всего, подвергнутся нападению, если Трамп решит начать военные действия», — говорится в сообщении издания.

По данным источников WSJ, администрация Трампа определила цели в Венесуэле, в том числе военные объекты, используемые для контрабанды наркотиков.

Потенциальная воздушная кампания будет сосредоточена на целях, находящихся в зоне влияния наркокартелей и якобы президента Венесуэлы Николаса Мадуро, сообщает газета.

При этом президент США Дональд Трамп не принял окончательного решения о наземных ударах по стране, пишет WSJ.

До этого телеканал CNN сообщал, что Соединенные Штаты могут провести «изощренный» госпереворот в Венесуэле, чтобы свергнуть Мадуро.

Ранее в конгрессе США раскрыли цели Трампа в Венесуэле.

Все новости на тему:
Второй срок Трампа
