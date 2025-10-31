На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Орбан считает, что его встреча с Трампом приблизит российско-американский саммит

Орбан: встреча с Трампом может приблизить проведение саммита РФ–США в Будапеште
Global Look Press

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в эфире радио Kossuth заявил, что его встреча с президентом США Дональдом Трампом может приблизить проведение саммита Россия – США в Будапеште.

«Думаю, мы можем приблизиться. Мы долго работали над этой встречей», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Орбан уточнил, что венгерская делегация в Вашингтоне будет представительной. По словам премьера, в нее войдут министры, руководители различных ведомств и крупных компаний.

Он также отметил, что венгерская сторона рассчитывает заключить крупное двустороннее экономическое соглашение с Соединенными Штатами.

«Одним из важных элементов этих переговоров на высшем уровне является мир, но у нас есть и другой важный элемент. Я считаю, что мы сможем разработать пакет мер американо-венгерского экономического сотрудничества», — подчеркнул Орбан.

Орбан 7 ноября совершит визит в Белый дом для встречи с Трампом, в рамках которой политики намерены обсудить двусторонние отношения и организацию саммита Российской Федерации и Соединенных Штатов.

Ранее эксперт раскрыл, почему на самом деле Трамп отложил встречу с Путиным в Венгрии.

