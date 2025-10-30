На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Канада передает Украине компоненты для ракетных систем

Ермак сообщил о передаче Канадой компонентов для ракетных систем
true
true
true
close
Keystone Press Agency/Global Look Press

Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о передаче Канадой Украине компонентов для ракетных систем. Об этом он написал в своем Telegram-канале, но не уточнил, о каких конкретно компонентах идет речь.

Ермак уточнил, что «имел продуктивную встречу с чрезвычайным и полномочным послом Канады на Украине Натальей Цмоць».

«В рамках последних договоренностей Канада передает Украине зимнее снаряжение, компоненты для ракетных систем и осуществляет вклад в фонд «коалиции дронов», — отметил он.

По словам Ермака, сторонам также удалось обсудить защиту украинской критической инфраструктуры, восстановление энергетики и гуманитарный трек.

29 октября обозреватель The American Conservative (TAC) Эндрю Дэй написал, что глава офиса украинского лидера Андрей Ермак не заинтересован в урегулирования конфликта на Украине и делает все, чтобы этого не случилось.

Он обратил внимание, что Ермак добивается определенных успехов в обеспечении помощи Украине со стороны Запада. По словам обозревателя, руководитель офиса украинского лидера оказывает «огромное влияние» на самого главу государства Владимира Зеленского. В частности, он настаивает на том, чтобы Киев придерживался бескомпромиссной позиции на переговорах по урегулированию конфликта. Кроме того, Ермак контролирует, какие сведения о противостоянии с Россией поступают с Украины на Запад.

Ранее в Британии заявили, что Украина не дотянет до следующей весны без поддержки Запада.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами