Глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак сообщил о передаче Канадой Украине компонентов для ракетных систем. Об этом он написал в своем Telegram-канале, но не уточнил, о каких конкретно компонентах идет речь.

Ермак уточнил, что «имел продуктивную встречу с чрезвычайным и полномочным послом Канады на Украине Натальей Цмоць».

«В рамках последних договоренностей Канада передает Украине зимнее снаряжение, компоненты для ракетных систем и осуществляет вклад в фонд «коалиции дронов», — отметил он.

По словам Ермака, сторонам также удалось обсудить защиту украинской критической инфраструктуры, восстановление энергетики и гуманитарный трек.

29 октября обозреватель The American Conservative (TAC) Эндрю Дэй написал, что глава офиса украинского лидера Андрей Ермак не заинтересован в урегулирования конфликта на Украине и делает все, чтобы этого не случилось.

Он обратил внимание, что Ермак добивается определенных успехов в обеспечении помощи Украине со стороны Запада. По словам обозревателя, руководитель офиса украинского лидера оказывает «огромное влияние» на самого главу государства Владимира Зеленского. В частности, он настаивает на том, чтобы Киев придерживался бескомпромиссной позиции на переговорах по урегулированию конфликта. Кроме того, Ермак контролирует, какие сведения о противостоянии с Россией поступают с Украины на Запад.

Ранее в Британии заявили, что Украина не дотянет до следующей весны без поддержки Запада.