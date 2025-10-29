На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Главу офиса Зеленского обвинили в срыве усилий по урегулированию на Украине

TAC: действия Ермака уменьшают шансы на мирное урегулирование на Украине
Глава офиса украинского лидера Андрей Ермак совершает действия, которые препятствуют дипломатическому завершению конфликта между Москвой и Киевом. Об этом в статье для журнала The American Conservative (TAC) написал обозреватель Эндрю Дэй.

Он обратил внимание, что Ермак добивается определенных успехов в обеспечении помощи Украине со стороны Запада.

«Но его махинации, возможно, сделали менее вероятным любое будущее дипломатическое урегулирование с Россией», — подчеркнул автор статьи.

По словам обозревателя, руководитель офиса украинского лидера оказывает «огромное влияние» на самого главу государства Владимира Зеленского. В частности, он настаивает на том, чтобы Киев придерживался бескомпромиссной позиции на переговорах по урегулированию конфликта. Кроме того, Ермак контролирует, какие сведения о противостоянии с Россией поступают с Украины на Запад.

Дэй отметил, что столь сильное влияние Ермака на Зеленского вызывает опасения, выходящие за рамки конфликта Москвы и Киева. В связи с этим он пришел к выводу, что президенту США Дональду Трампу стоило бы время от времени высказывать свое недовольство не только украинскому коллеге, но и главе его офиса.

Ранее Ермак выразил уверенность, что никто в мире «не желает победы России».

