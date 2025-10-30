На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Госдуме допустили возобновление парламентского диалога России и США

Слуцкий: диалог России и США в парламентской плоскости может быть возобновлен
Владимир Федоренко/РИА Новости

Диалог между Россией и США в парламентской плоскости может быть возобновлен в ближайшее время. Об этом заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, передает РИА Новости.

«Давайте не будем обижать наших партнеров по стратегическому диалогу, который, уверен, в ближайшее время будет продолжен. И будем работать, в том числе в плоскости родной для нас с коллегами парламентской дипломатии», — сказал депутат.

Слуцкий добавил, что в настоящее время депутаты находятся на связи с членом палаты представителей США от Республиканской партии Анной Паулиной Луной и американскими конгрессменами.

Накануне Луна заявила, что во время президентства в США Барака Обамы в отношениях с Россией для Соединенных Штатов наступил внешнеполитический провал. Член палаты представителей отметила, что достижение взаимопонимания с РФ и поддержка мирного разрешения украинского конфликта путем диалога и компромиссов являются истинной позицией движения «Америка прежде всего».

Ранее в Госдуме предрекли визит американских конгрессменов в Россию.

