Конгрессвумен рассказала о провале в отношениях США и России

Луна: при президентстве Обамы в отношениях с Россией для США наступил провал
Алексей Филиппов/РИА Новости

Во время президентства в США Барака Обамы в отношениях с Россией для Соединенных Штатов наступил внешнеполитический провал. Об этом заявила РИА Новости член палаты представителей конгресса США от Республиканской партии Анна Паулина Луна.

«Стоит отметить, что президенты (Соединенных Штатов. — «Газета.Ru») от Кеннеди до Буша и Клинтона поддерживали конструктивные отношения с Россией. Лишь при администрации Обамы эти отношения обернулись внешнеполитическим провалом», — сказала конгрессвумен.

Также она отметила, что достижение взаимопонимания с РФ и поддержка мирного разрешения украинского конфликта путем диалога и компромиссов являются истинной позицией движения «Америка прежде всего».

25 октября Луна выступила за развитие диалога о мире и торговле с Россией. По ее мнению, Соединенным Штатам следует использовать торговые возможности вместо поддержки неоконсервативной программы конфронтации с Москвой.

3 октября эта конгрессвумен заявила, что у России и США нет причин не поддерживать полноценные торговые отношения. Так она отреагировала на слова президента РФ Владимира Путина о желании российской стороны восстановить с Вашингтоном полноформатные отношения.

Ранее в Госдуме заявили, что Россия не должна заигрывать с США.

Отношения России и США
