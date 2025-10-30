Трамп подвел итоги переговоров с Си Цзиньпином

Президент США Дональд Трамп положительно оценил прошедшую встречу с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом он сказал журналистам на борту самолета после переговоров с китайским коллегой.

По его словам, переговоры оказались «замечательными», а их результат — значимым. Трамп отметил, что в ходе общения было принято множество важных решений и подчеркнул, что оценивает встречу на 12 баллов из 10 возможных.

Переговоры председателя КНР и президента США в южнокорейском Пусане завершились спустя 1 час 40 минут. Официальные подробности переговоров не приводятся.

Встреча началась в полдень по местному времени 30 октября. В начале переговоров Си Цзиньпин призвал обеспечить поступательное развитие отношений между Китаем и Соединенными Штатами. Китайский лидер также отметил, что переговорщики двух стран достигли некоторого согласия в решении основных торгово-экономических противоречий. Трамп в свою очередь заявил, что его встреча с Си Цзиньпином будет успешной.

